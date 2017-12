Dwars: geen glutenvrije dingen op Marit's school

Op veel middelbare scholen is het heel normaal om in de pauze wat lekkers te kopen in de kantine. Bijvoorbeeld een zakje chips. Maar Marit kan in de kantine op haar school niets kopen. Dat komt omdat ze een glutenallergie heeft. Dat betekent dat ze geen dingen mag eten waar tarwe, gerst of spelt in zit.

En daar baalt ze van. Verslaggever Malou ging samen met Marit naar de keuken van haar school om een oplossing te bedenken.