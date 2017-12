Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week: 1. Kunst met ouderwetse schoolborden Deze kunstenaars maken de mooiste tekeningen op schoolborden waar je met krijtjes op kunt schrijven. Die zijn hier in bijna geen enkele school meer te vinden, maar in Hong Kong nog wel. Een groep leerlingen maakt er de spectaculaire tekeningen op. Zoals deze van animatiefilm Your Name:

Schoolbordkunst

2. Echt een sneue kerstboom In Rome staat misschien wel de treurigste kerstboom van het jaar. Hij kostte 50.000 euro, maar was na een paar dagen al niet om aan te zien. De boom bleek ziek, waardoor de naalden snel uitvielen en de ballen aan dorre takken hangen.

3. Kinderwoord van het jaar 'Ewa ja' is het Kinderwoord van het Jaar in België. Het betekent zoiets als 'Ach, het is nou eenmaal zo. We maken er het beste van'. Het woord werd populair door een liedje van de rapgroep SLM:

SLM - Ewa Ja

4. Noah scoort weer een hit met Kalvijn Noah van 10 jaar heeft weer een hit gescoord met YouTuber Kalvijn. In het nummer Nu al miljonair rappen ze samen over rijk zijn. De videoclip is in één dag meer dan 200.000 keer bekeken.

Kalvijn en Noah hebben een nieuw hitje