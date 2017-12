Hoera! Zeldzaam zwart neushoorntje geboren

Een bijzondere geboorte in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Daar is een zwarte neushoorn geboren.

De geboorte is bijzonder, want het is de pas de tweede keer ooit dat er in Nederland een zwarte neushoorn is geboren. De laatste keer dat het gebeurde was in 1960.

Zwarte neushoorns zijn niet echt zwart. De soort wordt alleen zo genoemd.

Webcam

De kleine neushoorn is een vrouwtje, maar het dier heeft nog geen naam. Moeder en haar jong zijn ook nog niet in het echt te zien. Alleen via de webcam in het verblijf kan je ze bekijken.