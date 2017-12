Vandaag is de laatste dag van de Serious Request-actie van radiozender 3FM. De laatste geldbedragen worden nog binnengehaald en vanavond wordt bekendgemaakt wat de totale opbrengst is.

Glazen Huis

Dj's Domien, Sander en Angelique zitten al de hele week opgesloten in het Glazen Huis, dat dit jaar in Apeldoorn staat. Ze doen dat om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.