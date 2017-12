Kinderen van de koorschool in Haarlem hebben vandaag een belangrijk optreden. Ze zingen tijden de kerstmis in de Bavo Kathedraal in Haarlem. Wij gingen langs bij de laatste repetitie voor het optreden.

De koorschool is een gewone basisschool, maar dan met extra veel aandacht voor muziek en zang. Er zijn maar twee van zulke scholen in Nederland. De Haarlemse koorschool is de oudste.