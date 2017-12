Serious Request brengt meer dan 5 miljoen euro op

De actie met het Glazen Huis heeft dit jaar meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat geld gaat naar hulporganisatie het Rode Kruis. Het geld is bedoeld om gezinnen weer bij elkaar te brengen en vermiste kinderen op te sporen.

Geld doneren

De hele week konden mensen bij het Glazen Huis liedjes aanvragen en geld doneren voor het goede doel. Veel kinderen hadden acties bedacht om geld op te halen of ze deden zelf wat zakgeld in de pot.

Dj's Domien, Sander en Angelique zaten in het Glazen Huis en mochten een week lang niet eten. Gisteravond mochten ze eruit en werd bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald. Daarna was er nog een groot concert op het plein in Apeldoorn.

Volgend jaar

De populariteit van het Glazen Huis is de laatste jaren steeds minder. De organisatie ziet dat ook en daarom willen ze de actie volgend jaar anders gaan doen. Hoe precies, is nog niet bekend.