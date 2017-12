Het is Kerstmis: dit eten jullie op de feestdagen

Lekker eten, een kerstboom met lichtjes en misschien wel cadeautjes: veel kinderen vieren Kerstmis vandaag. Wij vroegen jullie wat jullie van Kerst vinden en wat jullie dan het liefste doen.

Bijna alle kinderen, 95 procent, viert Kerst. En 92 procent vindt het een leuk feest. Jullie vieren het liefst Kerst door lekker lui te doen, op bezoek te gaan en lekker te eten. Gourmetten staat het vaakst op het menu.

Familie en vrienden belangrijk

Maar lekker eten is volgens jullie niet het belangrijkste. 67 procent van de kinderen vindt zelfs dat er te veel aandacht is voor een tijdens Kerst. Zij vinden familie en vrienden belangrijker. In de video zie je er nog meer over.