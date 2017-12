Steeds meer kinderen allergisch voor stof en dieren

Er zijn steeds meer kinderen met een allergie. Dat blijkt uit een groot onderzoek in Zwolle. Vooral inademings-allergieën komen vaker voor. Dan gaat het bijvoorbeeld om hooikoorts of een allergie voor katten.

Eline

Eline van 11 is allergisch voor huisstofmijt. Dat is een haast onzichtbaar klein diertje dat op veel plekken in je huis te vinden is. Je ziet haar in het filmpje hierboven.

Adem

Van een allergie moet je vaak veel niezen en snotteren, maar ook moeilijk ademhalen hoort erbij. Het komt vaak door huisstofmijt, honden, katten, boompollen en graspollen. Ook voedsel-allergieën komen vaak voor. De vijf meest voorkomende zijn pinda, koemelk, kippenei, soja en tarwe.