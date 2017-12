Een cruiseschip is gisterenavond in Duitsland tegen een brug gebotst. Zeker 25 passagiers zijn gewond geraakt; vier mensen moesten naar het ziekenhuis. Het schip Swiss Crystal was op weg naar Nederland.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Snelweg

Bovenop de brug ligt een snelweg, die voor de zekerheid is afgesloten. Deskundigen gaan controleren of de brug nog stevig genoeg is om veilig op te rijden.