Schaatsers strijden om plek op Olympische Spelen

Over anderhalve maand zijn de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Veel schaatsers dromen ervan om mee te doen. Maar dan moeten ze zich eerst kwalificeren. Op de schaatsbaan in Thialf, in Heerenveen, strijden de beste schaatsers van het land deze week om een plek op de Winterspelen.

Eerste tickets

De eerste tickets voor de Olympische Spelen zijn inmiddels vergeven. Vier schaatsers hebben zich gisteren geplaatst en gaan dus sowieso naar Zuid-Korea. Bij de vrouwen zijn dat Jorien ter Mors en Marrit Leenstra. Bij de mannen waren Bob de Vries en Sven Kramer de snelsten.