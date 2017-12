F1-coureur maakt gemeen filmpje over neefje

Er is gedoe over een video van de Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij filmt zijn neefje in een paars-roze prinsessenjurk en zegt dat hij daar verdrietig van wordt. Veel mensen hebben het filmpje gezien en zijn boos.

'Jongens dragen geen prinsessenjurken'

In de video spreekt Hamilton zijn vierjarige neefje aan op z'n outfit: "Heb je die gekregen voor Kerst? Waarom heb je dat gevraagd? Jongens dragen geen prinsessenjurken!"

Hamilton heeft het filmpje inmiddels verwijderd en zijn excuses aangeboden: