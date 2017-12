'Dit zijn de lekkerste oliebollen van Nederland'

Bakkerij Klootwijk in Capelle aan den IJssel heeft volgens de krant AD de lekkerste oliebollen van Nederland. De bakker heeft de jaarlijkse Oliebollentest gewonnen.

Hoogste cijfer

De oliebol van Klootwijk heeft een 10 gekregen van de oliebollen-testers. De jury gaf complimenten voor de smaak, de vulling en de krokante korst.

Gedoe

De Oliebollentest was de afgelopen week veel in het nieuws, omdat hij te negatief zou zijn. Sommige oliebollen kregen zware kritiek en extreem lage cijfers, waardoor een aantal bakkers niet meer wilden meedoen. Daarom is de test dit jaar anders; alleen de 75 beste oliebollen worden nog genoemd.