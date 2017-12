Checken of vuurwerk veilig genoeg is

Vanaf morgen mag er weer vuurwerk worden verkocht. Voordat het zover is, wordt een deel van het vuurwerk in Rotterdam gecontroleerd.

Bijna een kwart van het vuurwerk dat daar geïnspecteerd is, is onveilig en mag dus ook niet worden verkocht. In het filmpje hierboven zie je hoe dat gaat.

Made in China

Bijna al dat vuurwerk wordt gemaakt in China, en dan vooral in de stad Liuyang. NOS-correspondent Marieke de Vries ging er vorig jaar kijken en kwam direct middenin het vuurwerk terecht.