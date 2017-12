Het is al bijna 2018 en dat betekent dat het tijd is om terug te kijken. Vandaag kijken we naar het celebrity-nieuws van het afgelopen jaar. Met onder andere koning Willem-Alexander, Boef, Famke Louise en natuurlijk Enzo Knol en Dee.

Jaaroverzicht

Op 30 december zie je het belangrijkste nieuws van 2017 in het Jaaroverzicht van het Jeugdjournaal. Vanaf 17:45 uur op NPO Zapp.