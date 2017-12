Een bijzondere vondst op de akker van Lea en haar vader. Daar groeide een gigantische suikerbiet van wel 13 kilo. Dat is zeker 10 keer groter dan een normale suikerbiet. Lea kan hem maar net dragen.

Nog groter

Toch is het geen nieuw record. De grootste biet ooit werd gevonden in Engeland, die was ruim 23 kilo.