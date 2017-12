Freek Vonk deelt eerste beelden van haaienbeet

Update from Miami! De grote open wond op mijn bovenarm was te heftig om te laten zien op social media, maar de hechtingen daarentegen zien er wÊl schitterend uit! Onvoorstelbaar hoe mooi dit gelukt is, zeker gezien het feit dat mijn bovenarm aan stukken lag en ik zelfs mijn spieren zag zitten! In mijn biceps zitten ook een paar scheuren maar die zouden moeten kunnen helen in de komende tijd. Ook het hechten van de grote diepe gaten aan de onderkant van mijn arm is goed gelukt. Kortom: fantastisch werk van de chirurg Dr. Lieberman en zijn team! Respect! Ik heb nog steeds geen gevoel in de huid van mijn onderarm. Deze zenuwen zijn dus helaas wel zwaar beschadigd. Maar zenuwen kunnen regenereren, dus dit gevoel zou terug kunnen komen in een paar weken of maanden. Garanties zijn er echter niet. Er is nog wel steeds een behoorlijke kans op een infectie, daarom blijf ik voorlopig nog onder toezicht van het ziekenhuis in Miami. Ik hoop jullie echter allemaal binnenkort weer met mijn rechterarm een grote 'HAAI FIVE' te kunnen geven! 😉😆 Oh ja, bedankt voor alle steun en leuke berichtjes die ik heb gekregen ❤ī¸ Sorry dat ik ze niet allemaal persoonlijk heb kunnen beantwoorden!! En don't forget: #SharksRule 😍 Laterrr! Freek

