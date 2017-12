Hoe krijg je Nederlandse IS-kinderen uit Syrië of Irak?

Hoe kunnen Nederlandse kinderen in gevaarlijke gebieden in Irak en Syrië terugkeren naar Nederland? Daar denken deskundigen over na.

Islamitische Staat

Op dit moment zijn er ongeveer 80 van deze kinderen in Irak en Syrië. Hun ouders wilden zich een paar jaar geleden aansluiten bij de terroristische groep IS of een andere vechtende groepen en namen hun kinderen mee naar dat gebied.

Op dit moment gaat het heel slecht met IS. Veel vaders zijn omgekomen en de moeders willen met hun kinderen terug naar Nederland. In het volgende filmpje zie je er meer over: