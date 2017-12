Artsen onderweg naar Rohingya-vluchtelingen

Meer dan 40 artsen en verplegers uit Engeland zijn onderweg naar vluchtelingenkampen in Bangladesh. Ze gaan daarheen om de Rohingya te helpen. In de vluchtelingenkampen waar zij wonen is de ziekte difterie uitgebroken.

Tot nu toe zijn 20 mensen overleden aan de ziekte. Iedere dag komen er 150 zieke mensen bij. Ook veel kinderen zijn ziek.

Difterie

Difterie is een gevaarlijke ziekte. Mensen die het hebben kunnen benauwd zijn, of last krijgen van hun hart en ogen. De ziekte kan dodelijk zijn. Voor baby's en oude mensen is de ziekte het gevaarlijkst.

In Nederland krijgen kinderen een vaccinatie tegen difterie. Daarom komt de ziekte hier bijna nooit voor.

Verspreiding tegengaan

De doktoren die nu onderweg zijn, willen vooral de verspreiding van de ziekte tegengaan. Ze hopen dat er dan geen zieke mensen meer bijkomen.

Wie zijn de Rohingya?

Rohingya is de naam voor moslims die wonen in Myanmar. Ze worden gediscrimineerd door de andere bevolking in Myanmar vanwege hun geloof. Daarom zijn veel van hen gevlucht naar buurland Bangladesh.