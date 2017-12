Het is al bijna 2018 en dat betekent dat het tijd is om terug te kijken. Vandaag kijken we naar virals van het afgelopen jaar. Met onder andere het 'kind van de duivel', veel dansende kinderen en een agressieve zeeleeuw.

Jaaroverzicht

Op 30 december zie je het belangrijkste nieuws van 2017 in het Jaaroverzicht van het Jeugdjournaal. Vanaf 17:45 uur op NPO Zapp.