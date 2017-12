Darter Michael van Gerwen gaat naar de halve finale van het WK darts. Gisteren won hij van Raymond van Barneveld met 5-4.

Het was een spannende strijd. Iedere keer als de wedstrijd beslist leek, kwam van Barneveld terug. Uiteindelijk was Van Gerwen toch de beste.

Halve finale

Vanavond speelt hij in de halve finale tegen Rob Cross uit Engeland.

In de video hieronder zie je hoe de wedstrijd ging. De video is helaas alleen in Nederland te bekijken.