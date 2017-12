Warm, maar wel veel regen tijdens oud en nieuw

Het wordt geen lekker weer tijdens oud en nieuw. Volgens deskundigen is de kans groot dat het gaat regenen en flink gaat waaien.

Het wordt wel best warm: tussen de 11 en 14 graden. De wind heeft ook een voordeel: daardoor wordt het niet zo mistig als vorig jaar.

Fles

Veel mensen steken vuurwerk af door het in een lege fles te zetten. Maar als het waait, valt zo'n fles snel om. Daarom raden deskundigen aan om ook een beetje water of zand in de fles te doen om hem zwaarder te maken.