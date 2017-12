Het belangrijkste en leukste nieuws van het jaar zie je in ons Jaaroverzicht. Lucas gaat in Barcelona langs bij voetbalster van het jaar Lieke Martens en in Manchester bezoekt hij Amelia van 12 jaar. Zij was bij de aanslag in Manchester tijdens het concert van Ariana Grande.

In den Haag praat Lucas met Mark Rutte en we hebben het met kinderen over de trends en muziekhits van 2017.