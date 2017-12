Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. Lachen, gieren brullen

In Japan lachen mensen het nieuwe jaar tegemoet. Ze beginnen rustig, maar daarna wordt het steeds uitbundiger. De Japanners denken op deze manier verdriet weg te kunnen lachen en ruimte te maken voor geluk. We weten niet of het echt werkt, maar blij word je er wel van.