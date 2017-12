Shape of You, New Rules en natuurlijk Despacito. Wat vinden kinderen van de hits van 2017? En van de Nederlandse rappers als Boef, Sevn Alias, Lil Kleine en Ronnie Flex, die de ene hit na de andere scoorden. Je ziet het in het filmpje hierboven.

Jaaroverzicht

Deze video hoort bij het Jeugdjournaal Jaaroverzicht 2017. Hier zie je de hele uitzending: