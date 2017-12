Ze is de snelste vrouw van Nederland, Europa en misschien zelfs wel van de hele wereld: Dafne Schippers! Jullie mochten vragen voor haar insturen, en Malou heeft ze aan haar gesteld.

Kan ze bijvoorbeeld tegen haar verlies? Wat voor beroep zou ze doen als ze geen sprinter was geworden? En loopt ze het liefst de 100 meter, of 200 meter? Je ziet het in het interview.

