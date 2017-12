Vuurwerkshows in gevaar door harde wind

Een vuurwerkshow in Amsterdam wordt minder groot dan gepland, omdat het te hard gaat waaien vanavond.

Vanaf een hijskraan van 60 meter hoog zou een heleboel vuurwerk worden afgestoken. Dat is te gevaarlijk met veel wind, en daarom gebeurt het nu vanaf een hoogte van 30 meter. Ook wordt meer vuurwerk afgestoken vanaf de grond.

Niet doorgaan

De organisatie hoopt dat het dan toch door kan gaan. Als het nog harder gaat waaien, gaat de show misschien helemaal niet meer door.

Ook in Den Haag en Rotterdam zijn er vuurwerkshows. In Rotterdam is er ook een speciale kindervuurwerkshow, Het lijkt erop dat die shows nog wel doorgaan.

België

In België zijn twee vuurwerkshows al afgelast. Ook daar komt het door het slechte weer.