De top 7 op Instagram van 2017

Verdrietig nieuws over de 6-jarige Tijn. De jongen, die bekend werd door zijn nagellakactie bij Serious Request, is overleden. Tijn had kanker en was ongeneselijk ziek. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal een portret over deze nagellakheld ❤. (📸 ANP) #tijn #heelhollandlakt #lakdoortijn

