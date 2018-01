Met vuurwerk en oliebollen het nieuwe jaar in

Met een grote vuurwerkshow, een paar kleine knallers of vooral met veel oliebollen. In heel Nederland is de jaarwisseling gevierd.

Ongelukken

Het ging best goed, maar op een paar plekken waren wel ongelukken met vuurwerk. In het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen acht mensen met schade aan hun ogen door vuurwerk. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar.

Amerika

Op een groot plein in de Amerikaanse stad New York begon het nieuwe jaar met confetti.