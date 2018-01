Gestolen boot uit 'De Kameleon' is teruggevonden

De gestolen boot uit de tv-serie De Kameleon is teruggevonden. Hij is bij een oudejaarsvereniging. Mensen van die vereniging hebben de boot voor de grap gesloten, ze vinden het een mooie stunt.

Terugbrengen

De kans is groot dat ze de boot snel weer terugbrengen. De vereniging steelt elk jaar iets voor de grap en breng het dan weer terug.

Balen

De kameleonboot werd bijna twee weken geleden gestolen uit een loods in Friesland. De maker van de Kameleon-serie baalde, want hij had de boot nodig.