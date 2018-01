Geen oliebollen, maar beschuit met muisjes in Arnhem. Daar zijn net na middernacht twee panterwelpjes geboren.

Pak suiker

De Sri Lankaanse pantertjes zijn nog erg klein. Samen wegen ze ongeveer net zoveel als een pak suiker. Hun ogen zitten nog dicht, pas na tien dagen gaan ze open.

Webcam

De tweeling is nog niet in het echt te bewonderen, maar via een webcam zijn ze wel te zien.