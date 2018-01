Vannacht en morgen trekt een flinke storm over Nederland. Aan de kust wordt windkracht 9 verwacht, misschien zelfs 10.

Onweer

In de rest van het land kunnen ook buien met onweer voorkomen en zeer zware windstoten. Komende nacht wordt vooral veel regen verwacht. Morgenvroeg is het even droog, maar daarna gaat het weer regenen.

Voor de zekerheid vliegen er minder vliegtuigen vanaf Schiphol.