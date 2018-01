Politie pakt verdwaalde alpaca op

Deze lieve Alpaca is afgelopen nacht aangetroffen in het centrum van Haarlem. Wie kan ons informatie geven over de plek waar dit diertje thuishoort? Bel ons dan svp, 0900-8844. Alle bruikbare informatie is welkom. RT? Graag! #alpaca#aangetroffen#haarlem#centrum#dankpic.twitter.com/m6VGRYAAV6