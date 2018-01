Ark van Noach losgeslagen door storm

In de haven van Urk is de Verhalenark van Noach losgeraakt. Dat is een heel groot schip dat is gebouwd naar voorbeeld van de Ark van Noach uit de Bijbel. Het is een drijvend museum.

De boot zat vast aan palen in de haven, maar door de harde wind zijn die palen uit de grond gerukt. Daardoor ging de boot drijven.

Mensen aan boord

Er waren zeven personen en dieren aan boord. De mensen zijn inmiddels weer veilig aan land gekomen, de dieren zitten er nog wel op.

In dit filmpje zie je hoe de ark van 70 meter andere schepen in de haven ramt: