Problemen voor Boef na beledigen vrouwen

Sommige dj's willen rapper Boef niet meer draaien, bij een festival in Oss is hij niet meer welkom en een grote reisorganisatie wil niet meer met hem samenwerken. Boef heeft problemen nadat hij vrouwen heeft beledigd op Snapchat.

Schelden

Op een feestje met Oud en Nieuw kreeg Boef een lekke band. Hij kreeg een lift van drie vrouwen, maar daar was hij niet bepaald dankbaar voor. Op Snapchat schold hij de vrouwen uit. Volgens Boef moeten meisjes niet naar een club gaan, maar 'thuiszitten, niks doen en lief zijn'.

Sorry

Een dag later heeft Boef zijn excuses aangeboden. Hij zei sorry tegen vrouwen en vertelde dat het dom van hem was.

Zijn excuses is voor veel mensen niet genoeg. Voor reisorganisatie GOfun zou hij de hele zomervakantie optredens geven in het buitenland. Maar daar is hij nu niet meer welkom.