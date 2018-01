In de kerstvakantie oefenen voor de eindtoets

Op verschillende plekken in Nederland zijn kinderen niet meer aan het genieten van de kerstvakantie, maar al hard aan het oefenen voor de eindtoets. Door een speciale cursus leren ze nu alvast hoe zo'n toets gaat.

Eindtoets

Alle kinderen in groep 8 moeten in april of mei de eindtoets maken. Die toets kan helpen om te bepalen welk niveau op de middelbare school het beste bij je past. Hoe het leren voor de eindtoets precies gaat zie je vanavond in het Jeugdjournaal.

Wat vind jij ervan?

Het duurt dus nog ongeveer drie maanden voordat de echte toets is. Wat vind jij ervan om daar nu al voor te leren? Reageer op onze stelling: