Oproep: wat wil jij weten van Famke Louise?

Binnenkort gaan wij haar interviewen en daarbij stellen we jullie vragen via een tablet aan haar. Heb jij een vraag voor Famke? Stuur die dan voor 10 januari naar ons op.

Ze is model, YouTuber, de vriendin van Snapking en vooral bekend door haar nummer Op Me Monnie: Famke Louise!

Hoe kan je meedoen?



Maak een filmpje van jezelf. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Famke stellen.