'Vloggen kan zorgen voor veel stress'

YouTuber Bibi Breijman maakte vorige week bekend dat ze een tijdje stopt met het maken van video's. Ze voelt zich ziek en gestresst door het vloggen. Ze zegt dat ze helemaal uitgeput is.

En dat gebeurt vaker. Volgens deskundigen kan het best stressvol zijn om iedere dag te vloggen. Je moet niet alleen filmpjes maken, maar ook reageren op mails, samenwerkingen aangaan en nog veel meer.

Veel YouTubers voelen druk om video's op een afgesproken tijd te plaatsen. Als dat één keer niet lukt, is het niet erg. Maar als het vaker gebeurt, kunnen fans afhaken. Daarom gaan YouTubers vaak door totdat ze écht niet meer kunnen.

Roy

YouTuber Roy kan daarover meepraten. Hij plaatst iedere week drie nieuwe video's. "Als ik het een baan mag noemen, is het de leukste baan die er is, maar het is wel heel erg druk" zegt hij.