Het beste uit de 'Check dit dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check dit dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week: 1. Eekhoorn valt politie aan Een eekhoorn in New York is via een raam de keuken ingeklommen en pakte stiekem koekjes van het aanrecht. Twee agenten wilden 'm vangen, maar dat liet de eekhoorn niet zomaar gebeuren:

2. Lichtgevende parachutist In Frankrijk is een stuntman met een lichtgevende parachute over de hoogste berg van Europa gevlogen:

3. Lachende aap Kan jij tegen kietelen? Deze baby-gorilla kan z'n lachen niet inhouden als zijn verzorger hem kietelt:

4. Motor is een rijdend drumstel Lang stil staan bij een stoplicht kan best saai zijn. Daar heeft deze man in de Verenigde Staten wat op verzonnen: