Jeugdjournaalbus: kunstenaars maken beelden van ijs

In Scheveningen hebben tientallen kunstenaars beelden van ijs gemaakt! Ze deden mee aan het Nederlands kampioenschap Ice Carving. Beeldhouden met ijs, betekent dat.

Snel

En dat moest best snel gebeuren, want de kunstenaars hebben maar één dag de tijd om hun beeld te maken. Aan het eind van de dag bepaalde de jury dat dit het mooiste beeld is: