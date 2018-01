De wilde kat is terug in Nederland!

De wilde kat komt langzaam terug naar Nederland. Het dier is zeldzaam en komt vanuit de Ardennen naar ons land. De kat was eeuwen weg en wordt nu af en toe weer gezien. Vorig jaar werden er 14 geteld.

Wilde kat

Wilde katten houden van jagen en zijn te herkennen aan een grijze, bruine of een beetje rode vacht. Ook hebben ze een dikke staart en een zwarte streep over hun rug. De streep loopt niet over de staart. Dat is het verschil met andere katten.

Nestjes

Volgens natuurbeschermingsorganisatie ARK Natuurontwikkeling werden er vorig jaar meerdere nestjes met kittens geboren in Zuid-Limburg: