Kerstboom wegdoen? Breng 'm naar het Kerstbomenbos!

In het eerste weekend van januari doen veel mensen hun kerstboom weg. Die worden bijna altijd langs de weg gezet, op de brandstapel gegooid of in de afvalcontainer gestopt. Maar in Amsterdam kun je er ook iets anders mee doen: daar kan je 'm in een speciaal Kerstbomenbos neerzetten.

Verzorgen

Mensen mogen hun boom zelf in het bos neerzetten. 10 leerlingen gaan het hele jaar voor de bijna 200 bomen zorgen. Net zolang tot het weer Kerst is.