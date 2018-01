Wat worden de films van 2018?

Welke films kun je het komend jaar verwachten? We nemen een paar van de grootste bioscoopfilms met je door. Met veel dino's, een vliegende oppas en heel veel superhelden. Early Man (7 februari) De makers van Wallace en Gromit en Shaun het schaap hebben een nieuwe animatiefilm met kleipoppen bedacht. Hij gaat over Dug die in de prehistorie leeft en meedoet aan een gekke voetbalwedstrijd.

Trailer van Early Man

Avengers: Infinity War (25 april) In de nieuwe Avengers-film zie je meer superhelden dan ooit. Naast Iron Man, de Hulk, Spiderman, Thor en Captain America, duiken ook de superhelden uit Guardians of the Galaxy op. De trailer brak vorig jaar al een record. Die werd in een dag meer dan 200 miljoen keer bekeken.

Trailer van Avengers: Infinity War

Jurassic World: Fallen Kingdom (7 juni) In juni komt het vervolg op succesfilm Jurassic World in de bioscoop. Een vulkaan op een eiland vol dinosaurussen staat op uitbarsten. Hoofdrolspelers Owen en Claire willen de dino's redden. Maar of dat nou zo'n verstandig plan is...

Trailer van de nieuwe Jurassic World

Incredibles 2 (zomer 2018) Fans van Pixar-film de Incredibles hebben behoorlijk wat geduld moeten hebben, maar na 14 jaar komt er eindelijk een vervolg over de superheldenfamilie.

De eerste beelden van de Incredibles 2

Mary Poppins Returns (25 december) Rond Kerstmis verschijnt de film Mary Poppins Returns. Het is een vervolg op een van de bekendste films ooit: Mary Poppins. Die musical over een oppas die kan vliegen met haar paraplu, is al meer dan 50 jaar oud.

Teaser van Mary Poppins Returns