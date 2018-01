Meester Jesper wil nieuwe muzikanten ontdekken

Misschien ken je 'm nog: meester Jesper. Hij was vorig jaar in het nieuws, omdat zijn afspeellijst op Spotify super populair is. De basisschoolleraar heeft nu een eigen platenlabel, waarmee hij nieuwe muzikanten wil ontdekken.

Platencontract

Muzikanten die Jesper goed vindt, krijgen van hem een platencontract. Dat betekent dat hun muziek echt kan worden opgenomen en uitgebracht. De liedjes zullen dan uiteraard ook verschijnen in zijn populaire afspeellijst.

Basisschoolleraar

Meester Jesper werkt op basisschool De Wegwijzer in Winssen. Soms mogen de kinderen uit groep 7/8 meebeslissen over welke nieuwe liedjes in de lijst moeten.