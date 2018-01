Regering wil kinderen met een depressie helpen

Sombere gevoelens en nergens meer lol in hebben: veel jongeren krijgen te maken met een depressie. Vanaf vandaag leren veel leerlingen op middelbare scholen daarom hoe ze daarmee om moeten gaan.

De regering is een nieuwe campagne begonnen, om mensen met een depressie te helpen.

Erover praten

In Nederland hebben heel veel mensen een depressie; zo'n 800.000. En wat zij vaak lastig vinden, is erover praten. Faraaz weet hoe het is om depressieve gevoelens te hebben, hij gaat nu langs klassen om erover te vertellen.

Drie vragen

Onze drie vragen gaan er ook over. Wat is een depressie? Hoeveel mensen hebben hier last van? En wat kun je er aan doen?