De populairste buitenlandse bestemming was Duitsland. Gevolgd door Frankrijk en Spanje. Ook Griekenland werd weer iets populairder.

Nederlanders boekten het afgelopen jaar een recordaantal vakanties naar het buitenland. Nog nooit gingen zo veel mensen de grens over. Er werden 19 miljoen vakanties naar het buitenland geboekt.

Niet iedereen kiest voor een verre bestemming. Er waren ook miljoenen vakanties in eigen land.

De Veluwe was vorig het populairst. Voor het eerst in jaren was die bestemming populairder dan de strandplaatsen aan de Noordzee.