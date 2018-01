Despicable Me 3 populairste film van 2017

De film Despicable Me 3 (Verschrikkelijke Ikke 3) trok in 2017 de meeste bezoekers in Nederland. Ruim 1,3 miljoen mensen gingen naar de film over Gru en de minions. 2017 was een goed jaar voor Nederlandse bioscopen. Voor het tiende jaar op rij gingen er meer mensen naar de bioscoop. Hier zie je de Top 5 van het jaar:

1. Despicable Me 3

2. Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge

3. Beauty and the Beast

4. Fast & Furious 8

5. The Boss Baby

Wereldwijd was Beauty and the Beast de succesvolste film, gevolgd door Fast & Furious 8. Op plek 3 staat Star Wars: The Last Jedi. De kans is groot dat Star Wars uiteindelijk de populairste film van 2017 wordt. Die film kwam pas in de laatste weken van het jaar uit en ook nu gaan er nog heel veel mensen naartoe.

