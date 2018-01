Olympisch kampioen in coma na ongeluk

De Nederlandse BMX'er Jelle van Gorkom is zwaargewond geraakt bij een trainingsongeval. Het gebeurde op de BMX-baan van Papendal. Hij ligt in coma in het ziekenhuis.

Tweede keer

Het is niet de eerste keer dat de BMX'er in coma raakt. In 2012 lag hij na een zware val ook drie dagen in coma. Hij kon zich toen niets herinneren van het ongeval.

Olympisch kampioen

Na zijn eerste ongelijk kwam Van Gorkom er weer helemaal bovenop. Hij won een zilveren medaille tijdens de laatste Olympische Spelen.