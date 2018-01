Hoe is het om te acteren in een game?

Makers van videogames gebruiken steeds vaker acteurs bij het maken van een spel. Die zorgen ervoor dat de personages in het spel zo echt mogelijk lijken.

Ster

Stefanie Joosten is zo'n acteur. In Japan is ze een ster, door haar rol in de game Metal Gear Solid. In het filmpje hierboven vertelt zij hoe dat is.

Nederland

In de grootste gamestudio van Nederland maken ze ook games met behulp van acteurs. In het filmpje hieronder zie je hoe dat werkt. En verslaggever Youssef mag het zelfs even proberen.