Oproep: wat wil jij weten van Romy Monteiro?

Binnenkort gaan wij haar interviewen en daarbij stellen we jullie vragen via een tablet aan haar. Heb jij een vraag voor Romy? Stuur die dan voor 16 januari naar ons op.

Ze is zangeres, musical-ster en presenteert een hoop programma's: Romy Monteiro! Je kent haar vast van Mijn vader is de beste of het Junior Song Festival.

Hoe kan je meedoen?

Maak een filmpje van jezelf. Begin de video door jezelf voor te stellen en stel daarna je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM op Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan Romy stellen.