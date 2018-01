Politie stopt konijn Diederik in de cel

De politie van Krimpenerwaard heeft konijn Diederik in de cel gestopt. Niet omdat hij een misdaad heeft begaan, maar omdat hij alleen over straat liep.

Ontsnapt

Grote kans dat de konijn uit zijn kooi was ontsnapt. De politie liet hem niet aan zijn lot over, maar besloot hem mee te nemen en hem veilig op te sluiten. In ieder geval totdat de dierenambulance hem op zou halen.

Baasje

Om hem weer met zijn baasje in contact te brengen, postte de politie een bericht op Facebook. En dat heeft geholpen. Konijn Diederik is weer terug bij zijn baasje.